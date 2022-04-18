أكثر من 4 أطنان من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي رانغونيا وغوفالغنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 10.000 فرد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية التي ينفذها المركز في 19 دولة حول العالم؛ لدعم الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات المحتاجة خلال الشهر الكريم.