أكثر من 4 أطنان من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي رانغونيا وغوفالغنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 10.000 فرد.
يأتي ذلك ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية التي ينفذها المركز في 19 دولة حول العالم؛ لدعم الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات المحتاجة خلال الشهر الكريم.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 4 أطنان و280 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 240 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.