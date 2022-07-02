أكثر من 400 مستفيد يوميًّا من حلقات تصحيح التلاوة بالمسجد الحرام

استفاد أكثر من 400 في اليوم الواحد، من حلقات تصحيح التلاوة الذي تنفذه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين حاليًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام الراغبين في تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.
وتُعقد حلقات التحفيظ في توسعة الملك فهد على أربع فترات، الفترة الأولى من الساعة (4) فجرًا إلى (8) صباحًا، والفترة الثانية من الساعة (8) صباحًا إلى (12) مساء.
أما الفترة الثالثة فتكون من الساعة (4) مساء إلى (8) مساء، والفترة الرابعة من الساعة (2) صباحًا إلى (6) صباحًا.