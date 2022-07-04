أكثر من 450 ألف عملية دفع إلكترونية في "إيجار" خلال النصف الأول من 2022

وتعد عمليات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية (سداد، ومدى) إثباتاً معتمداً لسداد الأجرة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التحصيل المالي، ومتابعة التعاملات المالية، مما يسهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار مدد السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين، بهدف تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، بتسجيل الحساب البنكي للمؤجر في الشبكة أثناء تسجيل العقد؛ لتحويل الدفعات المالية من قنوات الدفع إلى حساب المؤجر مباشرة.