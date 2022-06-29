أكثر من 450 ألف مستفيد من "التوعية الرقمية" بالمسجد الحرام خلال ذي القعدة

في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كشفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام "إدارة التوعية"، عن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية خلال شهر ذي القعدة من العام الحالي 1443هـ، إذ بلغ عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام أكثر من (450) ألف مستفيد.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر بن محمد الحمزي، أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها منذ وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام، وتطويع التقانة في جميع خدماتها في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وأضاف أن مركز التوعية الرقمية يحتوي على عدد من إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية منها (صفة العمرة، إرشادات من الكتاب والسنة، مطوية البركة، مطوية وهديناه النجدين) بعدة لغات عالمية، مواكبة للتحول الرقمي وتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، داعياً الله -عز وجل- أن يجزل الأجر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.