أكثر من 450 ألف مستفيد من "التوعية الرقمية" بالمسجد الحرام خلال ذي القعدة

في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كشفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام "إدارة التوعية"، عن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية خلال شهر ذي القعدة من العام الحالي 1443هـ، إذ بلغ عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام أكثر من (450) ألف مستفيد.