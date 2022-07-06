أكثر من 49 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية في المشاعر وجدة والطائف

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي، في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية؛ منها (4) حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة للرعاية الحرجة عن بُعد، وحالة للأشعة عن بُعد؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1533) حاجًّا وحاجة، حتى نهاية يوم 6/ 12/ 1443هـ.