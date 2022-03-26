أكثر من 50 ألف عملية رقمية يوميًا على "قوى"

تشهد منصة "قوى" المنصة الرقمية الرئيسة لجميع خدمات منظومة العمل السعودية حاليًا؛ تنفيذ أكثر من 50 ألف عملية رقمية في اليوم الواحد، فيما كان عدد العمليات التي يتم إنجازها ورقيًا من خلال مكاتب العمل المنتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة 700 عملية كحد أقصى في اليوم.
وبيّن تقرير حديث أن هذه القفزة الكبيرة تُعزّز مبادرات تسريع الأعمال وتيسير الإجراءات وتدعم خطوات التحول الرقمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أطلقت المنصة في عام 2019 بهدف أتمتة جميع خدمات هذا القطاع لخلق سوق عمل منافس يتيح الوصول لجميع خدمات قطاع العمل بشكل رقمي فوري.
وأشار التقرير إلى أن منصة "قوى" تقدم حاليًا أكثر من 116 خدمة رقمية فورية على مدار الساعة لقطاع العمل تهدف جميعها إلى إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة، وكذلك تسهيل إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة العمل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتيسير الأعمال وتسريعها.
ونوّه التقرير إلى دور المنصة في تمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل كفاءة وسهولة وتحسين تجربة الأفراد والمنشآت وتسهيلها، فضلًا عن تفاعلهم مع ما تقدمه من مزايا وخدمات.
وكشف أن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنجزها "قوى" بشكل فوري دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية أو التوجه لمكتب العمل، أو الاستعانة بوسطاء من مكاتب الخدمات لإتمام المعاملات.
وتتضمن مزايا وخدمات منصة "قوى" الرقمية خدمة نقل خدمات الموظفين، وخدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت، وخدمة إصدار وتجديد رخص العمل، والمستشار الإلكتروني، وخدمة التأشيرات المهنية الفورية، ومؤشرات العمل، وإصدار واعتماد لوائح العمل النموذجية والمخصصة، وإصدار شهادة السعودة، وتغيير مهنة موظف مقيم، وتوثيق وإدارة عقود العمل، وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن منصة "قوى" تواكب استراتيجية التحول الرقمي ومسيرته المتقدمة في المملكة، عملًا على تسهيل ممارسة الأعمال وتسريعها، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته.