أكثر من 50 ألف عملية رقمية يوميًا على "قوى"

تشهد منصة "قوى" المنصة الرقمية الرئيسة لجميع خدمات منظومة العمل السعودية حاليًا؛ تنفيذ أكثر من 50 ألف عملية رقمية في اليوم الواحد، فيما كان عدد العمليات التي يتم إنجازها ورقيًا من خلال مكاتب العمل المنتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة 700 عملية كحد أقصى في اليوم.