أكثرُ من 58 ألف جولة رقابية موجهة للمنشآت التجارية المشتبه بتسترها خلال 5 أشهر

يذكر أن نظام مكافحة التستر أقرَّ عقوباتٍ رادعةً على المخالفين تصلُ إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصلُ إلى خمسة ملايين ريال، وحجزِ ومصادرةِ الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.