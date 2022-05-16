أكثر من 650 مهندساً وفنياً لصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالحرم

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق (205) مهندسين و(450) فنياً و(200) عامل؛ لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة.
وتتولى الشؤون الفنية فحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدًا كهربائيًا و(6350) مروحة موزعة ما بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ و(202) سلم كهربائي و(16) مصعداً و(1000) صندوق إطفاء حريق، إلى جانب فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، علاوة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساساً وكاسراً، كما يتم عمل اختبارات دورية للمصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث منها، لا سمح الله.
وخصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق مهام متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، عبر فريق عمل هندسي ميداني مدعوم بكوادر فنية وإدارية تعمل على مدار الساعة لضمان جودة أداء الأعمال، وتبني كافة التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر إيجاباً في جودة منظومة خدمات الحرمين الشريفين بما يتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومستهدفاتها للتطوير الشامل والمتكامل لكل جوانب جودة منظومة الحج والعمرة.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لإدارة المرافق تتم صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحات الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة، تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بإدارة الأعمال الكهربائية، كما يتم بشكل دوري صيانة الأنظمة الإلكترونية في المسجد الحرام واختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية، ومتابعه دائمة لعمل الصيانة اللازمة لأنظمة إنذار الحريق المكونة من حساسات وكواسر وأجراس، كذلك الشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.
ومن خلال خطة شاملة للصيانة "Master plan" يتم اعتمادها سنوياً بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة والسير بموجبها طوال العام، حيث تقوم إدارة الأعمال الميكانيكية بالأعمال اللازمة والمتابعة المستمرة الدائمة للأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقه الخارجية، كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء ومكيفات الإسبليت وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق، كما تقوم إدارة الأعمال المدنية بالدورين الرقابي والفني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة، والمرافق الخارجية، حيث يقوم الجهاز الإشرافي بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعياً، مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوبي استشاري عقد التشغيل والصيانة لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية من أي ملاحظات قدر الإمكان.
إحصائيات وأرقام
-تبلغ سعة الطاقة التبريدية (35200) طن تبريدي/ ساعة.
-كمية المياه المستهلكة للوضوء (63000) متر مكعب يومياً.
-كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (80) ميجا فولت أمبير يومياً.
-كمية المياه المستهلكة للشرب (1200) متر مكعب يومياً.
-(202) سلم كهربائي.
-(120000) وحدة إنارة.
-(5000) دورة مياه.
-(8000) مكبر صوت.
-(22) مصعداً كهربائياً.
-(600) مشربية لماء زمزم.
-(4000) جهاز تبريد.
-(4000) لوحة و20 مولداً كهربائياً.
-(6000) مروحة تهوية.
-(350) مروحة رذاذ.
-(1168) حساس وكاسر لأنظمة إطفاء الحريق.
-(1000) صندوق حريق.