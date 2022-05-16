أكثر من 650 مهندساً وفنياً لصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالحرم

وتتولى الشؤون الفنية فحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدًا كهربائيًا و(6350) مروحة موزعة ما بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ و(202) سلم كهربائي و(16) مصعداً و(1000) صندوق إطفاء حريق، إلى جانب فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، علاوة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساساً وكاسراً، كما يتم عمل اختبارات دورية للمصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث منها، لا سمح الله.