أكثر من 7 آلاف عريس وعروسة استفادوا من خدمات "زواج" جدة في عامين

نجحت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، في تجاوز تحديات العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، حيث قدمت خدمات مالية وعينية شملت 7,856 عريسًا وعروسة في عامي 2020 و2021، وتمكنت من الحفاظ على استمرارية أعمالها وخدماتها كبرامج التدريب والمنح المالية والقروض الحسنة وتأثيث بيت الزوجية، ومستلزمات العروسة وهدية العريس؛ بهدف مساعدة الشباب على إكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، أن الجمعية تقدم قائمة طويلة من الخدمات والمفاجآت السارة لكل عريس مقبل على ليلة العمر، مشيرًا إلى أن أول هذه الخدمات تتمثل في التدريب والتأهيل ما قبل الزواج، حيث تقدم دورات للعرسان، تستمر كل واحدة ثلاثة أيام، وتشمل التأهيل النفسي، الصحي، الاقتصادي والمالي، الاجتماعي، والجانب الشرعي، مشدداً على أهمية هذا الجانب، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في بناء أسرة مستقرة، والحد من ظاهرة الطلاق ونشر ثقافة التيسير في الزواج.

وأضاف أن جمعية "زواج" تقدم منحة مالية غير مستردة للشباب المقبلين على الزواج، وأثاث يشمل مكيفات، بوتجاز، مكنسة كهربائية، ثلاجة، غسالة وأجهزة كهربائية متنوعة وغرف نوم، إضافة إلى برنامج القرض الحسن الذي من خلاله يمنح الشاب المقبل على الزواج مبلغًا ماليًا مستردًا على هيئة أقساط شهرية ميسرة، بل تقدم الجمعية عبر معرض العروسة مستلزمات العروس التي تشمل تجهيزها لليلة الزفاف من فساتين الزواج والإكسسوارات الخاصة بها وصوالين التجميل، بالإضافة إلى هدية دبش لكل عروس علاوة على ذلك تقدم الجمعية فساتين الملكة، وكذلك فساتين ليلة الزفاف لأهل العروسة، وتحمل جزء من تكاليف تجهيز وصيفة العروس.

وكشف المدير التنفيذي لـ"زواج" زياد بن عبدالعزيز فلمبان، عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجمعية، مؤكدًا أنها قدمت في عام 2020 ما يقرب من 4,440,908 ريالات في برنامج التيسير المالي، حيث استفاد من البرنامج 756 عريساً موزعة على 2,559,081 ريالاً كمنح مالية من الزكاة، فيما استفاد 178 عريساً من برنامج القرض الحسن بقيمة 1,875,827 ريالًا، وقد شارك في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج 2,354 عريساً.

و حصلت 854 عروسًا على المستلزمات التي تقدم للعروسة، ووصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 4,935 خدمة مقدمة إلى 2,698 عريسًا وعروسة خلال عام واحد فقط.

وأشار "فلمبان" إلى أن الجمعية في عام 2021 حققت ارتفاعًا ملحوظاً في برنامج التيسير المالي، حيث استفاد من المنحة المالية 2,110 عريساً، ومن برنامج القرض الحسن 282 عريساً، كما تم تأثيث بيت 1,605 عرائيس.

وفيما يتعلق ببرنامج تأهيل العرسان والعرائس فقد وصل عدد دورات الشباب 85 دورة، استفاد منها 2,888 عريساً، فيما أقيمت 43 دورة استفدن منها 1,618 عروسة، ووصل إجمالي الخدمات المقدمة 9,756 خدمة، استفاد منها 5,158 عريسًا وعروسة.

وشدد "فلمبان" على أن برامج الجمعية ارتبطت برؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازم، وتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي، وقد ساهمت منذ إنشائها في تزويج أكثر من 98,308 شباب وفتيات، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم برامج تدريبية وتأهيلية قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية صحيحة.

يذكر أن جمعية زواج تأسست عام 1989م بمباركة من أمير منطقة مكة المكرمة الأسبق، الأمير ماجد بن عبدالعزيز -رحمة الله- وسجلت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 361، وتقوم رسالتها على مساعدة الشباب والفتيات على الزواج وبناء أسرة مستقرة، ونشر ثقافة تيسير الزواج، من خلال مجموعة من الخدمات والفعاليات.