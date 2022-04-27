أكثر من 7 آلاف مستفيدة من خدمات ذوات الإعاقة بالمسجد الحرام

وأردفت: منسوبات الرئاسة يقمن بتجهيز المصليات الخاصة بهن وتقسيمها حسب الفئات وتخصيص جزء لذوات الإعاقة، وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز؛ حفاظًا على خصوصية المكان، وكذلك توفير العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ.