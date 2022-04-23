أكثر من 712 ألف مستفيد في عشرين يومًا من خدمات الترجمة بالحرم خلال رمضان

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إن عدد المستفيدين من خدمات الترجمة داخل المسجد الحرام وصل إلى أكثر من "712" ألف مستفيد، بأكثر من 23 لغة خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.
وتواصل وكالة اللغات والترجمة متمثلة في إدارة الإرشاد المكاني التابعة للإدارة العامة للغات والترجمة، تقديم خدماتها الإرشادية والإثرائية، واستفاد أكثر من "23" مستفيدًا في "28" جولة ضمن مبادرة معالم المسجد الحرام، وتم رصد "29" لوحة ضمن مبادرة تدقيق وتصحيح اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام، وتم تقديم الدعم للإدارات والجهات الخارجية ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات أكثر من "671" مرة.
وأهاب مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر بن محمد المطرفي، بمنسوبي الإدارة بتكثيف الجهود في سبيل خدمة القاصدين وتلبية احتياجاتهم؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في إسهاب الجهود لراحة ضيوف الرحمن.