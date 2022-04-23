أكثر من 712 ألف مستفيد في عشرين يومًا من خدمات الترجمة بالحرم خلال رمضان

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إن عدد المستفيدين من خدمات الترجمة داخل المسجد الحرام وصل إلى أكثر من "712" ألف مستفيد، بأكثر من 23 لغة خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.