أكثر من 75 ألف زائر لفعاليات مهرجان "طائف الورد".. الخميس

ويتعرف الكثير من الزوار خلال زيارتهم للفعاليات على مراحل إنتاج الورد، ومراحل استخراج الدهن منه، وذلك من خلال صُناعه والمهتمين به والذين يتواجدون لتقديم كل ما يرغب معرفته الزائر، فيما يحرص الكثير منهم على التوثيق من خلال التقاط الصور، ومنهم من ينقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي عجت بها منذُ انطلاق الفعالية.