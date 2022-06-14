أكثر من 80 عامًا من التعاون الاستراتيجي المثمر.. "بايدن" يحط الرحال في الرياض دون غيرها

واليوم تأتي زيارة الرئيس جو بايدن المرتقبة إلى الرياض، التي تأتي تلبية لدعوى خادم الحرمين الشريفين استكمالاً لهذا المسار التاريخي من العلاقات الاستراتيجية التي جمعت البلدين على مدى أكثر من ثمانين عامًا، في ظل تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. ومن المنتظر أن يضع اللقاء المزمع عقده بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس بايدن رؤية مشتركة لتعزيز الأمن والسلم الدوليَّين، من خلال الاستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم.