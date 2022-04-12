كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية يعملون في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة.
وأضاف في مداخلة عبر قناة "الإخبارية": خلال عام 2021 قدم العاملون في النشاط أكثر من 65 مليون رحلة، بمعدل 180 ألف مستفيد من هذه التطبيقات.
وحول قرار تمديد السماح للسيارات 2016 - 2017 بالعمل حتى نهاية 2022؛ أشار إلى أنه سوف يستفيد من القرار الكثيرون من أبناء الوطن.
وأواضح أنه بعد انتهاء المدة سوف يتم اقتصار العمل في النشاط على السيارات ذات الـ5 سنوات في العمر التشغيلي، بما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة ودخول مستفيدين أكثر لهذا القطاع.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل: متوسط دخل بعض العاملين في تطبيقات النقل 10 آلاف ريال، وهناك أكثر من 10 آلاف سيدة يعملن في قطاع توجيه المركبات.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة السعودية للنقل عن تمديد فترة السماح للسيارات موديلات "2016، 2017" التي تعمل بنشاط توجيه المركبات حتى تاريخ 31 ديسمبر من عام 2022.
وقالت الهيئة العامة للنقل في بيان لها: إن القرار يأتي استثناءً بهدف دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب، ممن يعملون بالمركبات ذات الموديلات المشار إليها آنفًا، وإتاحة الفرصة لهم لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل انتهاء المهلة، كما سيسهم ذلك في تعزيز توفر الخدمة وضمان الاستجابة، وإتاحة العديد من الخيارات أمام المستفيدين.