أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية يعملون في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة

وقالت الهيئة العامة للنقل في بيان لها: إن القرار يأتي استثناءً بهدف دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب، ممن يعملون بالمركبات ذات الموديلات المشار إليها آنفًا، وإتاحة الفرصة لهم لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل انتهاء المهلة، كما سيسهم ذلك في تعزيز توفر الخدمة وضمان الاستجابة، وإتاحة العديد من الخيارات أمام المستفيدين.