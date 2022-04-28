أكثر من 800 مهندس وفني وعامل يشرفون على صيانة المسجد الحرام ومرافقه

وتتكون هذه الكوادر البشرية من (205) مهندسين و(450) فنيًا و(200) عامل، يقومون على فحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدًا كهربائيًا و(6350) مروحة موزعة بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ، ومن ضمن مهامهم الإشراف على (202) سلم كهربائي و (16) مصعدًا و(1000) صندوق إطفاء حريق، كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، وتحرص الإدارة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساسًا وكاسرًا، كما يتم اختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات؛ للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل لا سمح الله.