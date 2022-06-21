رئيس مجلس النواب الأردني: توقيت زيارة سمو ولي العهد مهم لتنسيق جهود الدول العربية لمواجهة التحديات

أكد رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأردن تأتي تأكيداً على متانة العلاقة بين البلدين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.