"أكوا باور السعودية" تشيّد مشروعاً لطاقة الرياح بـ 1.5 مليار دولار في مصر

أما المجال الثاني فهو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، وترغب "أكوا باور" في نقل خبراتها إلى مصر في هذا المجال، لا سيما وأن مصر أصبح لديها بنية تحتية كبيرة بفضل المشروعات غير المسبوقة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن ثم فهي مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.