"أكوا باور السعودية" تشيّد مشروعاً لطاقة الرياح بـ 1.5 مليار دولار في مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري أن شركة أكوا باور السعودية ستشيّد مشروعاً لطاقة الرياح بـ 1.5 مليار دولار.
وقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" العالمية، وحسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبحسب "بوابة الأخبار"، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" إلى العقد الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة الكهرباء، لتقوم الشركة باستثمار ١.٥ مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مشيداً بما سيحققه العقد من نقلة في مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر.
وقال محمد أبو نيان إن شركة "أكوا باور" مهتمة بالاستثمار في مصر في مجالين واعدين: الأول هو تحلية المياه، في ضوء أن الشركة تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ولديها خبرات كبيرة في هذا المجال مكنتها من تخفيض مستوى الطاقة المستهلكة في عمليات التحلية.
أما المجال الثاني فهو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، وترغب "أكوا باور" في نقل خبراتها إلى مصر في هذا المجال، لا سيما وأن مصر أصبح لديها بنية تحتية كبيرة بفضل المشروعات غير المسبوقة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن ثم فهي مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء المصري بالتعاون القائم مع شركة "أكوا باور"، ووجه التهنئة للشركة على توقيع عقد إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
يذكر أنه وعلى هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية حاليا تم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 29 مليار ريال، بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدد من الشركات والجهات المصرية.