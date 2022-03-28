أكياس الدماغ.. "سلمان الطبية" تُنقذ حياة ثلاثينية من متلازمة "لابرون"

تمكّنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنوّرة، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من علاج مريضة ثلاثينية العمر تعاني متلازمة "لابرون"؛ حيث تتمثل الحالة في وجود عديد من التكيسات وحثل المادة البيضاء المتبدل مع وجود التكلسات وتكوّن ما يشبه الأورام المنتشرة في مناطق مختلفة من الدماغ.
وتعود التفاصيل إلى حضور المريضة للمستشفى بسبب تدهور وضعها الصحي العام ومعاناتها من ضعف شديد للحركة في الجزء الأيمن من الجسم مع انخفاض شديد جداً في نسبة الإدراك والتواصل مع ذويها وصعوبة البلع، وخاصة السوائل وقد كانت تعاني سـابقاً أوراماً وأكياساً في الدماغ.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة التي أظهرت وجود كتلة ذات حجم كبير في الجزء الأيمن مـن الدماغ ووجود ثلاثة أكياس متحوصلة في الدماغ الأيسر، وبعد دراسة الأشعات والاستعانة بجهاز الملاحة الدماغي تم استئصال الكتلة من الجزء الأيمن، كما تمّ وضع أنبوبتين داخل التكيسات لكي يتم السحب بإبرة عن طريق الجلد حال تكوُّن هذه التكيسات مرة أخرى دون الحاجة -بإذن الله- لعملية جراحية جديدة.