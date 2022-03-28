أكياس الدماغ.. "سلمان الطبية" تُنقذ حياة ثلاثينية من متلازمة "لابرون"

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة التي أظهرت وجود كتلة ذات حجم كبير في الجزء الأيمن مـن الدماغ ووجود ثلاثة أكياس متحوصلة في الدماغ الأيسر، وبعد دراسة الأشعات والاستعانة بجهاز الملاحة الدماغي تم استئصال الكتلة من الجزء الأيمن، كما تمّ وضع أنبوبتين داخل التكيسات لكي يتم السحب بإبرة عن طريق الجلد حال تكوُّن هذه التكيسات مرة أخرى دون الحاجة -بإذن الله- لعملية جراحية جديدة.