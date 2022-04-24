"ألزهايمر" تطلق حملتها الإعلامية والإعلانية الرمضانية بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان

وبهذه المناسبة تتقدم الجمعية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للداعمين للحملة هذا العام بتصريح من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعم التمويني شركة المراعي وشركة الصافي دانون، مياه آفا، مطاعم برجركنج، وجمعية جود النسائية الخيرية، والداعم الصحي شركة مصادر الطب شركة تبوك للأدوية، وآراك للرعاية الصحية، ومؤسسة أمان الصحة، والداعم الإعلامي وروتانا اف ام، والف الف اف ام و مدار اف ام، وداعم طباعة زاوية الطباعة، وداعم نفسي مركز ذاتي لاستشارات الأسر، مركز جدة للنطق والصم ، وداعم استراتيجي الماجد للعود، وفريق التطوع، وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، وداعم استقطاع شهري الشركة السعودية للكهرباء، والجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، حيث أسهم دعمهم جميعًا في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية.