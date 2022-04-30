ألعاب نارية تلون سماء المملكة بألوان البهجة والفرح في عيد الفطر

وتنطلق الألعاب النارية في سماء مدن ومناطق المملكة، لتعلن عن بدء احتفالات العيد لنشر الأفراح والوهج عند التاسعة من مساء أول أيام العيد في جميع مدن المملكة، عدا جدة التي ستتصاعد فيها الألعاب النارية عند التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم.