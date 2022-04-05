٥٦ ألف كم اهتزازات.. تقنيةٌ تقهر بها السعودية الوفيات وتتصدر طرق العرب

يُذكر أن المملكة حصدت المركز الأول عربيًّا في مؤشر استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق؛ وذلك على صعيد مؤشر التنمية لدول مجلس التعاون، كما أن وزارة النقل قد نفّذت العديد من مشاريع السلامة التي حققت خفض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية التي وقعت على طرق الوزارة في المملكة؛ من خلال عدد من المشاريع؛ منها مشاريع تحسين التقاطعات الخطرة، ورفع مستوى السلامة على الطرق المفردة، وإنارة التقاطعات التي تكثر عليها الحوادث الليلية؛ وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.