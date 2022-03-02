ألف مشترك يتنافسون في المرحلة الأولى من "هاكاثون الحجّ"

‎أنهت جامعة أم القرى، ممثَّلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِ والعُمرة، المرحلة الأولى من "هاكاثون الحج" "حجاثون 2022"، المصاحب للملتقى العلميّ الحادي والعشرين لأبحاث الحجّ والعُمرة والزيارة.

وينظم الملتقى برعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- وبحضور أمير منطقة المدينة المُنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، تحت عنوان "التَّحوُّل الرَّقميّ في منظومة الحجِّ والعمرة والزِّيارة" في الفترة 5 - 7 شعبان 1443هـ، الموافق 8 – 10 مارس 2022م، بمركز الملك سلمان الدَّوليّ للمؤتمرات في المدينة المنوَّرة.

يذكر أنَّ المرحلة الأولى اختتمت في 26 فبراير 2022، وقد بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 1000 مشترك، بواقع 250 فريقًا، وتم تقديم 10 ورش عمل، وبإشراف 13 مرشدًا ومرشدة.

وقال عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعُمرة بجامعة أم القرى، د. تركي بن سليمان العمرو: إنَّ إطلاق هذا الهاكاثون الابتكاري يُمثل نموذجًا متقدمًا ومثمرًا؛ لتسخير طاقات الشَّباب، ولاسيما من خلال ربطه بحدث عظيم مثل الحج.

وأوضح قائلًا: هذا يعني أنْ تستفيد مظلة واسعة من القطاعات الحيويَّة بهذه الأفكار الابتكاريَّة التي سيناقشها، ويخرج بها هذا الحدث المُتميز.

‌‎ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لحجاثون "حضوريًّا" في المدينة المُنوَّرة من الفترة 8 وحتى 9 مارس 2022، بمركز الملك سلمان الدَّولي للمؤتمرات.

وتأتي هذه المُبادرة ضمن فعاليات المُلتقى في إطار اهتمام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري؛ مما يصبّ في مصلحة دعم الطاقات الشابَّة، وتوفير الفرص المتنوعة لهم.