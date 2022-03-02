أمازون تجري دراسة عن فلاورد

أجرت شركة امازون العالمية (Amazon) عبر خدمات أمازون ويب (AWS) المعنية بالخدمات السحابية دراسة تحليلية عن فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حول كيف استخدمت الشركة خدماتها السحابية لتلبية احتياجاتها في ظل النمو السريع التي تشهده.

لقد شهدت فلاورد في العامين الماضيين نمواً متسارعاً حيث توسعّت في فترة قصيرة لتخدم 34 مدينة في تسعة دول في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وتضاعفت عملياتها لأكثر من ٤٠ ضعف. وكانت بحاجة إلى مزيد من السعة في بينيتها التحتية لترحيل ملايين السجلات مع الحرص ألاّ تتوقف عملياتها.

كان هدف فلاورد هو تطوير البنية التحتية لقاعدة البيانات الخاصة بها، وترحيل ملايين السجلات وإنشاء مراكز خدمة جديدة بطريقة آمنة وسريعة لا تسبب أي انقطاع لخدماتها أو عدم الرضا من عملائها. للتغلب على هذه التحديات، اختارت فلاورد توسيع شراكتها مع AWS والاستفادة من خدماتها بطريقة مميزة جذبت انتباه مزود الخدمات السحابية العالمي.

تعليقاً على الدراسة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "فريق عملنا وعملاؤنا هم محور كل ما نقوم به في فلاورد، من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا تلبية احتياجاتهم بشكل مثالي بالإضافة إلى النمو والتوسع لخدمة قاعدة عملاء أكبر. نحن فخورون للغاية بالعمل الذي نقوم به وبفريقنا لتحقيق هذه النتائج بطريقة جذبت انتباه عالمي. لدينا خطط كبيرة للمستقبل، ونحن على يقين من أن فلاورد ستصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال."