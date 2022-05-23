"أمالا" تميط اللثام عن التصميم الفريد لنادي اليخوت الجديد في "تريبل باي"

ويتألف النادي من 4 طوابق ممتدة على مساحة 7,900 متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر وجهة مريحة وجذابة لأعضائه سواء كانوا يقصدونه لمزاولة الأعمال، أو الاسترخاء، أو الترفيه، أو المشاركة في فعاليات اليخوت، وتم تصميم مدخل النادي على شكل قوس يُظلل ساحة واسعة بإطلالات خلابة على البحر الأحمر. وتزدان هذه الفسحة بسقف مقبب وعاكس فوق أرضية مضاءة بالنجوم، مما يوفر سماء ليلية بديلة للضيوف عند المساء.