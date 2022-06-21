أمام خادم الحرمين.. سفراء معينون حديثاً وعضو بالشورى يؤدون القسم

وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، والسفير المعين لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية سعد بن ناصر أبو حيمد، والسفير المعين لدى جمهورية البيرو حسن بن محمد الأنصاري، والسفير المعين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، والسفير المعين لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية خالد بن حمود القحطاني، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، والمندوب الدائم للمملكة في جنيف عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد إسماعيل دهلوي، والسفير المعين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فهد بن عبيدالله الحميداني، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).