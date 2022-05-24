أمام خادم الحرمين.. نائب أمير الحدود الشمالية يؤدي القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.