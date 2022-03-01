أمانة الأحساء تُطلق منصة إلكترونية لـ"تسويق التمور"

دشن أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، اليوم، منصة "سوق التمور الإلكتروني" عبر البوابة الإلكترونية للأمانة التي تُعنى بتسويق تمور المصانع والمتاجر المشاركة في مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة ، وتعزيز التعريف بمنتجات النخيل والتمور، طيلة أيام السنة، وإتاحة خيارات متعددة للمستهلك في منصة واحدة.

وأوضح المهندس الملا أن المنصة هي مبادرة من أمانة الأحساء، وتأتي ضمن جهودها لإشراك المجتمع المحلي في تعزيز الجودة التسويقية والتنافسية لتمور الأحساء، والتأكيد على أهمية دور المتاجر الإلكترونية في زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها التحويلية والمُصنّعة من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة، والإسهام في تنويع منافذ تسويق التمور، والوصول للمستهلك بأيسر الطرق واختصار الوقت والجهد للجميع، وخاصة أن الطلب على التمور في ازدياد مستمر في ظل ذائقة المستهلك العالية.