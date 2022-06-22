أمانة الباحة تتيح "خدمات المتاجر المتنقلة" عبر منصة "بلدي"

وقالت الأمانة إنها تهدف من خلال خدمات المتاجر المتنقلة، إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي جرى طرحها عبر منصة "بلدي"؛ من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجھزة الذكية، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدیة.