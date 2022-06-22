أمانة الباحة تتيح "خدمات المتاجر المتنقلة" عبر منصة "بلدي"

أطلقت أمانة منطقة الباحة، أمس، خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة "بلدي" لدعم قطاع الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة ومزاولة أعمال البيع.
وقالت الأمانة إنها تهدف من خلال خدمات المتاجر المتنقلة، إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي جرى طرحها عبر منصة "بلدي"؛ من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجھزة الذكية، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدیة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، وأن الخدمات المقدمة تساھم مباشرة في تحسين المشھد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.
يُذكر أن أمانة منطقة الباحة أطلقت حزمة من الخدمات للمتاجر المتنقلة، وتشمل: (إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بیع متجر متنقل، وتعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بیع متجر متنقل، وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وإصدار رخصة عربة متنقلة، وتعديل رخصة عربة متنقلة، وتجدید رخصة عربة متنقلة، وإلغاء رخصة عربة متنقلة).
ويُشترط للاستفادة من ھذه الخدمات؛ أن یكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسیة، وألا یقل عمره عن 18 سنة، وألا یكون موظفًا حكومیًّا.