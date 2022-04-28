أمانة الحدود الشمالية‬ تُسخِّرُ إمكاناتها لمواجهة آثار الأمطار تشهدها المنطقة

وأوضحت الأمانة أنها سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ، أو عبر حساب الأمانة في تويتر، مؤكدةً جاهزية فرق الطوارئ المخصصة لذلك، ومدربين على مثل هذه الحالات؛ حيث تم الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول والمناهيل الأرضية التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمعًا للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.