"أمانة الرياض" تحدّد 7 ضوابط لإدارة عربات الأطعمة المتنقلة

حدّدت أمانة منطقة الرياض 7 ضوابط ومتطلبات لعربات الأطعمة المتنقلة، أولها أن يقتصر الترخيص على الأفراد السعوديين "رجالاً ونساءً"، والتزام صاحب الرخصة بالعمل في العربة المتنقلة لبيع الأغذية، والالتزام بضوابط تشغيل النساء وفق نظام العمل، كما لا يجوز للمنشآت الغذائية المرخصة "مطاعم ومقاهٍ" ممارسة نشاطها عبر العربات المتنقلة.