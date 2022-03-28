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"أمانة الرياض" تخصص 6 مواقع لبث لقاء المنتخب مع أستراليا.. مساء غدٍ

تشمل مختلف أحياء العاصمة .. وتجرى ضمن تصفيات مونديال 2022م
"أمانة الرياض" تخصص 6 مواقع لبث لقاء المنتخب مع أستراليا.. مساء غدٍ
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

خصصت أمانة منطقة الرياض، 6 مواقع تعرض فيها للمتابعين فعاليات مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الأسترالي التي ستُقام ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 م.

وكشفت "الأمانة"، أن المواقع هي: واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، وحديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، والساحة الرياضية بحي النخيل، وساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، وساحة الاحتفالات بحي المروج، وأخيرًا ساحة البلدية في حي بدر بالعاصمة الرياض.

يُشار إلى أن موعد إقامة المباراة سيكون مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م في تمام الساعة 9:00 مساءً.

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أمانة الرياض
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