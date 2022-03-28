"أمانة الرياض" تخصص 6 مواقع لبث لقاء المنتخب مع أستراليا.. مساء غدٍ

وكشفت "الأمانة"، أن المواقع هي: واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، وحديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، والساحة الرياضية بحي النخيل، وساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، وساحة الاحتفالات بحي المروج، وأخيرًا ساحة البلدية في حي بدر بالعاصمة الرياض.