أمانة الرياض ترصد أداء الجهات الخدمية في العاصمة خلال مايو

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء شهريّة تقيس تفاعل جميع القطاعات العاملة في المدينة مع بلاغات السكّان، ومدى استجابة الجهات الخدمية مع الملاحظات الواردة حول الحفريّات التابعة لها، تحقيقاً لمبدأ الشفافية مع الرأي العام، وتعزيزاً للتكامل في خدمة ساكني مدينة الرياض.
وتضمنت مؤشرات أداء شهر مايو الماضي، نسبة معالجة الجهات الخدمية للبلاغات الواردة إليها، وتصدّرت "الأمانة" القائمة بتنفيذها 93.7 بالمائة من البلاغات البالغ عددها 2935، وجاءت ثانياً شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" بنسبة تنفيذ بلغت 92.86 بالمائة من عدد البلاغات، 28 بلاغاً، وفي المرتبة الثالثة "الاتصالات السعودية" بنسبة 91.32 بالمائة من 311 بلاغاً، ورابعاً "وزارة النقل" بنسبة 69.40 بالمائة من 183 بلاغاً، وخامساً "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 51.3 بالمائة من 540 بلاغاً، إضافة إلى عدة مراكز أخرى.
وعن أكثر الجهات الخدمية إصداراً لرخص الحفريات منذ بداية عام 2022، تصدّرت "المياه الوطنية" القائمة بإصدار 19,267 رخصة، وحلت ثانياً "الشركة السعودية للكهرباء" بـ 17,064 رخصة، وفي المرتبة الثالثة "أمانة منطقة الرياض" بـ 1,856، ورابعاً "الاتصالات السعودية" بإصدارها 811 رخصة، وخامساً موبايلي 272 رخصة.
وبلغ إجمالي رخص الحفريات 8.3 ألف رخصة خلال مايو، والإجمالي من بداية 2022، 39.8 ألف رخصة.