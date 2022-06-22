أمانة الرياض ترصد أداء الجهات الخدمية في العاصمة خلال مايو

وتضمنت مؤشرات أداء شهر مايو الماضي، نسبة معالجة الجهات الخدمية للبلاغات الواردة إليها، وتصدّرت "الأمانة" القائمة بتنفيذها 93.7 بالمائة من البلاغات البالغ عددها 2935، وجاءت ثانياً شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" بنسبة تنفيذ بلغت 92.86 بالمائة من عدد البلاغات، 28 بلاغاً، وفي المرتبة الثالثة "الاتصالات السعودية" بنسبة 91.32 بالمائة من 311 بلاغاً، ورابعاً "وزارة النقل" بنسبة 69.40 بالمائة من 183 بلاغاً، وخامساً "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 51.3 بالمائة من 540 بلاغاً، إضافة إلى عدة مراكز أخرى.