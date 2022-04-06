أمانة الرياض تسمح بالأعمال الإنشائية على مدار ساعات شهر رمضان المبارك

وكانت أمانة الرياض قد حددت قبل شهر رمضان مواعيد معيّنة تُحظر فيها بعض الأعمال الإنشائية المسببة للضوضاء، وتخضع تلك الأوقات إلى مراجعة مستمرة، لضمان تماشيها مع ما تشهده المدينة من نمو متسارع ينسجم مع مستهدفات الرياض الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.