أمانة الرياض تسمح بالأعمال الإنشائية على مدار ساعات شهر رمضان المبارك

سمحت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ جميع الأعمال الإنشائيّة على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف التسهيل على العاملين في قطاع التشييد، وتيسير مهامهم بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، إلى جانب تمكين مختلف الجهات العاملة في المدينة من تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخدمية.
وكانت أمانة الرياض قد حددت قبل شهر رمضان مواعيد معيّنة تُحظر فيها بعض الأعمال الإنشائية المسببة للضوضاء، وتخضع تلك الأوقات إلى مراجعة مستمرة، لضمان تماشيها مع ما تشهده المدينة من نمو متسارع ينسجم مع مستهدفات الرياض الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.