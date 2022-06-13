"أمانة الرياض" تصدر أكثر من 51 ألف رخصة تجارية إلكترونية خلال 5 أشهر

وأوضحت الأمانة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنها أصدرت 51.044 رخصة إلكترونية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 مايو المنتهي، بينها 33.050 رخصة مجددة، و17.994 رخصة مصدرة.