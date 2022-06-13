محليات
"أمانة الرياض" تصدر أكثر من 51 ألف رخصة تجارية إلكترونية خلال 5 أشهر
بلديات "الروضة" و"البطحاء" و"شمال الرياض" الأعلى إصدارًا
أصدرت أمانة منطقة الرياض أكثر من 51 ألف رخصة تجارية إلكترونية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022 ضمن خطواتها نحو التحول الرقمي لجعل خدماتها ذكية.
وأوضحت الأمانة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنها أصدرت 51.044 رخصة إلكترونية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 مايو المنتهي، بينها 33.050 رخصة مجددة، و17.994 رخصة مصدرة.
وجاءت البلديات الأعلى تصديراً على النحو التالي، في المقدمة بلدية الروضة 2.196 رخصة، تليها بلدية البطحاء 1.827، ثم بلدية شمال الرياض 1.505 رخصة خلال الفترة ذاتها.