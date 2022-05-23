"أمانة الرياض" تصدر مؤشر أعمال الحفريات والبلاغات والشكاوى لأبريل 2022

أصدرت أمانة الرياض مؤشر الأداء لأعمال الحفريات لشهر أبريل، الذي يهدف إلى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
ولفتت الأمانة إلى أن إجمالي رخص الحفريات خلال الشهر نفسه بلغ 7.4 ألف، فيما كان الإجمالي منذ بداية عام 2022، 31 ألف و500 رخصة.
وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أكثر الشركات إصداراً لرخص الحفر هي شركة المياه الوطنية 15.089 ألف تليها الشركة السعودية للكهرباء 13.658 ألف، فيما حلت شركة زين في ذيل القائمة بـ 7 حفريات تسبقها وزارة النقل 8 حالات.
وتصدّرت الاتصالات المتكاملة أكثر الجهات مخالفة في جودة تنفيذ الحفريات، تليها شركة المياه الوطنية، ثم أمانة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ثم الاتصالات السعودية STC.