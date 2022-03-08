"أمانة الرياض" تكشف أبرز 9 مخالفات مرتبطة بالرخص التجارية

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تضم مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، وعدم إبراز الرخصة في مكان واضح، وكذلك عدم وضوح بياناتها، وعدم تجديدها بعد انتهائها، إلى جانب الاستمرار في مزاولة النشاط برخصة منتهية.