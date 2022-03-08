"أمانة الرياض" تكشف أبرز 9 مخالفات مرتبطة بالرخص التجارية

ضمن جهودها للارتقاء بجودة أداء مختلف الأنشطة في المنطقة، كشفت أمانة الرياض عن أبرز 9 مخالفات بالرخص التجارية التي يتم رصدها من قِبل المراقبين خلال جولاتهم الرقابية.
وأوضحت الأمانة أن المخالفات تضم مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، وعدم إبراز الرخصة في مكان واضح، وكذلك عدم وضوح بياناتها، وعدم تجديدها بعد انتهائها، إلى جانب الاستمرار في مزاولة النشاط برخصة منتهية.
وتابعت، المخالفات تضمنت أيضاً عدم إبراز رمز QR الخاص بالرخصة في مكان يمكن الوصول له حتى عند إغلاق المنشأة، ومزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له، وممارسة نشاط غير مطابق للرخصة، وأخيراً مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص.