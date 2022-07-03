"أمانة الرياض" توضح أبرز اشتراطات العاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

وأضافت الأمانة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه من الاشتراطات أيضاً تطهير الأدوات والمعدات المستخدمة كافة، وأن يحصل العامل السعودي الذي يمارس التدليك على شهادة معتمدة، وأن تكون مهنة العاملة أو العاملة غير السعوديين "فني تدليك"، واتباع الممارسات الصحية السليمة، مثل تكرار غسل اليدين وتقليم الأظافر وعدم لمس الأنف والفم.