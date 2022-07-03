"أمانة الرياض" توضح أبرز اشتراطات العاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

حدّدت أمانة الرياض أبرز 7 اشتراطات للعاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، أهمها تجنب الممارسات الخاطئة؛ كالتدخين والنوم في أماكن العمل، وإيقاف العاملين الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، والالتزام بزي موحد مناسب لطبيعة العمل.
وأضافت الأمانة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه من الاشتراطات أيضاً تطهير الأدوات والمعدات المستخدمة كافة، وأن يحصل العامل السعودي الذي يمارس التدليك على شهادة معتمدة، وأن تكون مهنة العاملة أو العاملة غير السعوديين "فني تدليك"، واتباع الممارسات الصحية السليمة، مثل تكرار غسل اليدين وتقليم الأظافر وعدم لمس الأنف والفم.
وأوضحت الأمانة أن الحد الأدنى لغرف التدليك ومساحة الحمامات لا يقل عن 9م2 للفرد لغرفتي التدليك والحمام الصحي، و1.4م2 للفرد لغرف حمام البخار والساونا والجاكوزي.