"أمانة الرياض": 5 خطوات لتصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص التجارية

دعت أمانة منطقة الرياض، ملاك المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص عبر 5 خطوات إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية.
وأشارت الأمانة إلى أن خدمة تحديث بيانات الرخصة التجارية هي عبارة عن خدمة مؤقتة تتيح لأصحاب الرخص التجارية إمكانية تصحيح البيانات الخاطئة للرخص التجارية.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن مزايا تلك الخدمة تتمثل في إمكانية تحديث البيانات، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وإتاحة تحديث البيانات لكل الرخص التجارية حتى المنتهية، وتحديث البيانات مرة واحدة لكل رخصة تجارية.
وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة بلدي، واختيار خدمات الرخص التجارية، ثم الخدمات المساندة، وخدمة تحديث بيانات الرخصة، وأخيرًا تحديث البيانات وإرسال الطلب.