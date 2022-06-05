"أمانة الرياض": 5 خطوات لتصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص التجارية

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن مزايا تلك الخدمة تتمثل في إمكانية تحديث البيانات، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وإتاحة تحديث البيانات لكل الرخص التجارية حتى المنتهية، وتحديث البيانات مرة واحدة لكل رخصة تجارية.