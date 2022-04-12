أمانة الشرقية تُحقق 100% في تفعيل المعاملات الرقمية

وذكرت الأمانة أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين؛ لمواكبة توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار، بما يُعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.