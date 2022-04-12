أمانة الشرقية تُحقق 100% في تفعيل المعاملات الرقمية

حققت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، معدل 100% في تفعيل المعاملات الرقمية، ونسبة 99% بإنهاء المعاملات الاستثمارية، في وقت قياسي خلال 3 أيام عبر المنظومة الرقمية، وبوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وذكرت الأمانة أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين؛ لمواكبة توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 والتطورات الجديدة لسوق الاستثمار، بما يُعزز من الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدن ومحافظات الشرقية على الخارطة السياحية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.
وأكدت أنها تعمل بالتعاون مع فرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبرنامج جودة الحياة، واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات؛ لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية، ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.
ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية "فرص" ومركز التميز الاستثماري بالأمانة والاستفادة من الخدمات الرقمية والاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.