أمانة الشرقية تدعو أصحاب المنشآت التجارية لتحديث أو تعديل بيانات رخصهم التجارية

وأشارت الأمانة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تهدف إلى تقليل عدد الزوار في الأمانات، والاستفادة من الخدمة إلكترونيًّا في أي وقت، ومن أي مكان؛ دعمًا منها للقطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة "بلدي".