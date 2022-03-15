أمانة الشرقية تطرح 4 مواقع استثمارية لدعم مبادرة السعودية الخضراء

وأشارت أمانة الشرقية إلى أنها أرست مجموعة من العقود الاستثمارية واستقطاب مجموعة من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وإلى قرب إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية، داعيةً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار، إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو من خلال تطبيق "فرص" للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية.