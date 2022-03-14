أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 993 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق منشأة واحدة، وضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".