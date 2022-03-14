أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 993 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق منشأة واحدة، وضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، وتطبيق اشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، مع تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها، وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.