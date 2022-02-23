أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2222 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأتَيْن مخالفتَيْن للإجراءات الاحترازية، ورصد 169 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية.

وتلقت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 خلال الفترة نفسها 18 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ مخالفات للأنظمة والتعليمات عبر مركز البلاغات 940.