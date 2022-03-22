أمانة الشرقية تُغلق 3 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المحدثة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2059 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن رصد وتحرير 143 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المحدثة، وغير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية.