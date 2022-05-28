أمانة الشرقية تفتح مظاريف المشروع الاستثماري بكورنيش الخبر

وتأتي هذه الفرص ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة؛ حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة؛ حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.