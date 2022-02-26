أمانة الشرقية تكشف مستجدات تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بالدمام

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، عدداً من أعمال التجهيز لمشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين المدن كافة، ومبادرات صيانة الطرق وتصميمها وفق المواصفات الجديدة.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي: مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بالدمام، يهدف لربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الظهران الجبيل السريع، لتيسير حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية للمركبات للقادم من وإلى أحياء وسط وشمال الدمام.

وأضاف: تم خلال أعمال التجهيز نزع الملكيات المتعارضة مع الشارع بعد أعمال التطوير، والتنسيق مع الجهات الخدمية لترحيل الخدمات المتعارضة مع أعمال التطوير، كالشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى التنسيق بين الإدارات المختلفة بالأمانة لعمل المطلوب لإجراء أعمال الترحيل لإدارة تصريف مياه الأمطار، وإدارة الإنارة، وإدارة الخدمات، إلى جانب إزالة العوائق المتعارضة مع أعمال التطوير وإزالة منشآت، وترحيل خدمات.

وأردف "بخرجي": خلال أعمال التطوير؛ تم إنجاز عملية التطوير لكيلو مترين اثنين، بعرض الشارع 40 متراً، والانتهاء من إنشاء كامل قطاع الطريق بطول 600 م.ط، شاملاً أعمال الردم وإنشاء طبقة القاعدة وطبقة الأساس الحجري لكامل عرض الطريق وكامل الطول.

وأشار إلى تنفيذ غرفة "محابس" للبئر القائمة للاستفادة منها في أعمال التشجير بالجزيرة الوسطية والأرصفة الجانبية، وتنفيذ "مواسير السليفات" لكامل الطول المطور من الطريق للبدء بأعمال الري، وعمل "مصائد" الأمطار المطلوبة، وإزالة العوائق لأعمال التطوير مثل نزع ملكية، ومنشآت قائمة، والعمل جارٍ على إزالة باقي العوائق بالتنسيق مع الجهات الخدمية.

وكشف "بخرجي"؛ عن أن تركيب أعمدة الإنارة اللازمة لأعمال التطوير والتنسيق جارٍ لإزاحة الأعمدة المتعارضة مع مناطق "الدورانات" بحسب التصميم الجديد، وعمل الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطية لكامل منطقة التطوير، وتطوير النوافذ والشوارع العمودية على الشارع لتعديل "المناسيب" وتجنب تجمع مياه الأمطار بعد الانتهاء من أعمال التطوير.