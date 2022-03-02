أمانة الشرقية: زراعة 6 آلاف م2 مسطحات خضراء و3 آلاف شجرة بالنعيرية

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال زارعة 6000 متر مربع من المسطحات الخضراء في المدخل الشرقي، وممشى الملك فهد "ممشى النخيل" في محافظة النعيرية، إضافةً إلى زراعة 3000 شجرة في عددٍ من الشوارع ومداخل المحافظة.

وأوضحت الأمانة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، وفق الخطة الإستراتيجية لمضاعفة مساحة المسطحات الخضراء، وتكثيف أعمال التشجير بالشوارع الرئيسة والمداخل تماشيًا مع زيادة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة المواقع.