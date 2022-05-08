أمانة الشرقية: نفذنا 34 ألف جولة رقابية على الأسواق خلال رمضان

وهيّأت الأمانة خلال إجازة عيد الفطر 686 حديقة، و10 واجهات بحرية، و11 منتزهًا، و196 ممشى، و273 ملعبًا رياضيًا، إضافة إلى أعمال الزينة التي تجاوزت 720 شعارًا وإنارة ومجسمًا جماليًا تعبيريًا للعيد، وتعليق 500 لافتة لشعار العيد، في حين شارك في أعمال النظافة 3400 عامل.