"أمانة الطائف" تحقق جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية

حققت أمانة الطائف جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية وميدالية التميز الذهبية، فئة النخلة الذهبية للمدن العربية، والمقامة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.
تم عرض أبرز ما تم إنجازه من برامج خدمة المجتمع، والأهداف الإستراتيجية لإنشاء أول مجلس، وهو الطائف للمسؤولية الاجتماعية، وكذلك إنشاء مجلس شباب وشابات الطائف، ومبادرة المها لإنشاء نادٍ لكبار السن، التي دشنها نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير.
وأفادت "أمانة الطائف"، بأن الأمانة وضعت إستراتيجية خاصة لدعم المجتمع، من خلال إطلاق عديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية والتعاون الإستراتيجي، في مجال العمل الاجتماعي، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات، للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة، وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.
وكان قد تسلم مساعد أمين الطائف المهندس فهد الشيخ، جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية، والتي حققتها أمانة الطائف عن مشاركتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.