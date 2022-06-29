"أمانة الطائف" تحقق جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية

وأفادت "أمانة الطائف"، بأن الأمانة وضعت إستراتيجية خاصة لدعم المجتمع، من خلال إطلاق عديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية والتعاون الإستراتيجي، في مجال العمل الاجتماعي، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات، للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة، وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.