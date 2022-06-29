"أمانة الطائف" تدعم الخدمات البلدية بمواقيت الحج ومركز الفرز الأمني بالبهيتة

وأشار أمين الطائف إلى أن أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق الحجيج وفي المواقيت؛ تأتي عبر جولات متواصلة لرصد الملاحظات والعمل على معالجتها فورًا.. كما تم دعم البلديات الفرعية التي تقع المواقيت وطرق الحج داخل نطاق خدماتها، بتعزيز كوادر العمل من عمالة وآليات لتسهيل إنجاز الأعمال خلال الموسم، وضمان أعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات.